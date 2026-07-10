В Мурманске в преддверии «ЭЛ5-Энерго-трейла» пройдёт акция «ЭКО про Бег»

17 июля 2026 года в Мурманске в преддверии «ЭЛ5-Энерго Трейла» организаторы забега проводят акцию «ЭКО про Бег», объединяющую спорт и экологию. В рамках акции пройдёт утренняя разминочная 5 км пробежка с участием российских звезд лыжного спорта Александра Легкова и Александра Панжинского, которая завершится высадкой памятной сиреневой аллеи в рамках 35-летия ЛУКОЙЛа и автограф-сессией.

Присоединиться к акции могут все желающие. Однако необходима предварительная регистрация, которая позволит поучаствовать в розыгрыше призов. Победителей объявят 18 июля на «ЭЛ5-Энерго Трейле» на Кольской ВЭС.

Старт мероприятия состоится в Мурманске из городского парка «Кольский парк» (у сцены).

Высадка аллеи состоится в мурманском экопарке «Чистый ручей».

Более детальная информация по времени и месту проведения мероприятия, а также регистрация – по ссылке.

«ЭЛ5-Энерго Трейл» на Кольской ВЭС, занесённый в Книгу рекордов России, проводится четвертый год подряд и собирает спортсменов со всей страны. Только в прошлом году участие в нем приняли бегуны из 37 регионов с общим количеством участников в 1000 человек.

В этом году любителей бега и именитых спортсменов ждут дистанции: 3, 8, 20 и 50 км, а также детский забег на 600 метров. В честь 35-летия «ЛУКОЙЛа» сформирован новый трек «Всегда в движении!» как для индивидуального забега на 35 км, так и для корпоративной эстафеты «Рождение энергии». Помимо бега, на площадке предусмотрен ряд активностей: мастер-классы и лекции, зумба-разминка, выступление кавер-группы, экскурсии по ветропарку, вкусное питание, а также добрые дела.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, «ЭЛ5-Энерго Трейл» – часть серии забегов Группы «ЛУКОЙЛ», объединённых единым экологическим проектом «Сажаем новый лес», направленным на посадку 35 тысяч деревьев. Участники вносят свой вклад в заботу об окружающей среде – каждый слот приравнивается к высадке одного дерева. Помимо лесовосстановления, в Год единства народов России, часть собранных средств по итогам регистрации будет направлена на поддержку коренных народов Севера.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570926/#&gid=1&pid=1