Мурманская область. Арктика (16+)12.12.20 11:30
В Мурманске в предпраздничные и праздничные дни по улице Воровского будет запрещено движение автотранспорта
Согласно постановлению администрации города Мурманска от 11 декабря 2020 года №2884 будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Воровского - от проспекта Ленина до дома №13 по улице Воровского - с 0 часов 14 декабря до 23 часов 12 января 2021 года.
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