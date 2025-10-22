В Мурманске в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» состоялся научно-практический семинар, посвящённый медико-психологической помощи женщинам

Мероприятие собрало специалистов из различных сфер: психологов, медицинских и социальных работников, а также представителей некоммерческих организаций, чья деятельность связана с поддержкой семей и женщин.

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима отметила, что общая задача — сделать так, чтобы каждая женщина в регионе чувствовала поддержку и могла планировать, вынашивать и воспитывать ребёнка в комфортных условиях.

В рамках соглашений о сотрудничестве с «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и «Центром социальной поддержки населения Мурманской области» ведётся совместная работа, направленная на развитие и укрепление психического здоровья, социализацию и адаптацию детей раннего возраста. Особое внимание уделяется повышению психологической грамотности родителей и будущих родителей, включая вопросы перинатального развития и репродуктивного здоровья.

Семинар включал двухдневный теоретический и практический тренинг. Мурманская область будет тиражировать этот опыт и благодаря совместной межведомственной работе разработает новые механизмы поддержки для каждой северянки, в ней нуждающейся. Так, Ольга Братчикова, медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации Мурманского областного наркологического диспансера, главный внештатный психолог, подвела итоги аудита медико-психологической службы для женщин в Мурманской области и выдвинула предложения по повышению осведомлённости о репродуктивном здоровье и выборе.

Руководитель Мурманского областного перинатального центра, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Александр Залесный представил психологический портрет женщины, находящейся в ситуации репродуктивного выбора.

«Ключевыми факторами, осложняющими принятие решения, являются не медицинские, а психосоциальные причины: отсутствие поддержки со стороны партнера и семьи в сочетании со страхом потери профессиональной позиции. Это приводит к состоянию повышенной тревожности. Репродуктивный выбор в таких условиях определяется в первую очередь социальной и эмоциональной обстановкой, а не физиологическими возможностями», — поделился результатами анализа, направленного на выявление психологического портрета, Александр Залесный.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, губернаторский проект «На Севере — малыш» запущен в Мурманской области в 2025 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Главная его цель: всесторонняя поддержка семьи, укрепление традиционных ценностей и создание максимально комфортных условий для жителей региона на всех этапах — от планирования беременности до рождения и воспитания детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555562/#&gid=1&pid=3