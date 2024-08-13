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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 14:30

В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 27 участков автодорог

На оперативном совещании 12 августа глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин доложил губернатору Мурманской области Андрею Чибису о ходе дорожного ремонта на территории областного центра.

Как отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 27 участков автодорог протяженностью 14,5 километра и общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день работы завершены на 14 участках. Еще на 13 участках ремонт продолжается, в том числе 4 объекта находятся в высокой степени готовности, превышающей 80%. Это проезды от дома №27 до дома №33 на улице Достоевского, от дома №85 до дома №93 на улице Старостина, улица Подстаницкого и улица Советская в жилом районе Росляково.

По проекту «На Севере – жить» идет ремонт 23 участков автодорог и тротуаров общей протяжённостью 13,8 километра и площадью более 130 тысяч квадратных метров.

«Объём сравним с тем, который мы выполняем в рамках нацпроекта. В настоящее время работы завершены на 14 участках. Продолжаются работы по ремонту тротуаров на 5 участках», – отметил Юрий Сердечкин.

Всего за время ремонтной кампании в рамках нацпроекта и областной стратегии будет обновлено 52 участка улично-дорожной сети общей протяжённостью 29,9 километра, что на 4,9 километра превышает аналогичный показатель 2023 года.

«Дорожные работы выполняем также силами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Благодаря областной поддержке в рамках реализации плана «На Севере – жить» в этом году парк специальной дорожно-строительной техники УДХ пополнился двумя катками и асфальтоукладчиком, в ближайшее время в учреждение поставят гудронатор. В 2024 году УДХ запланировано отремонтировать 38 тысяч квадратных метров покрытия», – добавил Юрий Сердечкин.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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