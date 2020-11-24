В Мурманске в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершился капитальный ремонт двора на улице Карла Маркса, 35

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым вчера проверили, как выполнена реконструкция дворовой территории.

Двор теперь оснащён современными системами наружного освещения, заасфальтирована проезжая часть, тротуары, также появились автопарковки, детская и спортивная площадки, соответствующие всем требованиям безопасности.

– Здесь весь комплекс работ был согласован непосредственно с жителями, поэтому замечаний ни в ходе работ, ни после их завершения не было, – сказал Андрей Сысоев. – Положительный результат отчасти связан с​ тем, что в доме уже много лет создано товарищество собственников жилья. Не просто создано, но и эффективно работает,

Так, за счет средств товарищества собственников жилья в этом доме провели косметический ремонт подъездов, а для удобства и безопасности граждан на тротуарах поставили разделительные сигнальные столбики.

– На мой взгляд, все продумано и все пожелания учтены, – отметил Евгений Никора. – Этот двор является хорошим примером эффективного взаимодействия жильцов, организации, осуществляющей управление домом, и администрации города Мурманска.

– Я побывал на всех дворовых территориях, где в этом году проводились работы в рамках национального проекта, – прокомментировал Герман Иванов. – Мы посещаем их для того, чтобы оценить качество выполненных работ и сделать выводы, которыми обязательно воспользуемся при подготовке и проведении ремонтов в 2021 году.

Напомним, что на 2021 год в Мурманске в рамках проекта запланировано обновить 21 двор.