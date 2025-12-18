Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.25 10:15

В Мурманске в рамках национального проекта отремонтирована дорога к месту проведения активного зимнего отдыха

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманске выполнен ремонт Верхне-Ростинского шоссе на участке от примыкания к улице Домостроительной до примыкания к Восточной объездной дороге.

Дорога обеспечивает подъезд через федеральную трассу Р-21 «Кола» к Южному склону горнолыжного комплекса. Указанный участок дороги является важным транспортным звеном, связывающим городскую сеть с федеральной трассой.

Благодаря обновленной дороге мурманчане и гости столицы Кольского Заполярья, занимающиеся горнолыжным спортом, могут с комфортом добраться до одного из главных центров зимнего досуга. Кроме того, отремонтированный участок позволяет жителям Ленинского административного округа экономить время в пути до Первомайского административного округа, тем самым разгружая транспортный поток в городе.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядной организацией выполнен демонтаж бортового камня, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство нового бортового камня, укладка асфальтобетонного покрытия, устройство газона с посевом трав. Протяжённость работ составила более 1000 метров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558909/#&gid=1&pid=2

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Наш регион-51

