В Мурманске в рамках национального проекта отремонтирована дорога к месту проведения активного зимнего отдыха

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманске выполнен ремонт Верхне-Ростинского шоссе на участке от примыкания к улице Домостроительной до примыкания к Восточной объездной дороге.

Дорога обеспечивает подъезд через федеральную трассу Р-21 «Кола» к Южному склону горнолыжного комплекса. Указанный участок дороги является важным транспортным звеном, связывающим городскую сеть с федеральной трассой.

Благодаря обновленной дороге мурманчане и гости столицы Кольского Заполярья, занимающиеся горнолыжным спортом, могут с комфортом добраться до одного из главных центров зимнего досуга. Кроме того, отремонтированный участок позволяет жителям Ленинского административного округа экономить время в пути до Первомайского административного округа, тем самым разгружая транспортный поток в городе.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядной организацией выполнен демонтаж бортового камня, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство нового бортового камня, укладка асфальтобетонного покрытия, устройство газона с посевом трав. Протяжённость работ составила более 1000 метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558909/#&gid=1&pid=2