В Мурманске в рамках национального проекта «Производительность труда» открыли региональную «Фабрику процессов»

10 января в Мурманске начала работу региональная «Фабрика процессов». Это учебно-производственная площадка создана в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Как отметила в ходе церемонии открытия заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, участниками нацпроекта в регионе уже стали 6 предприятий.

Задача «Фабрики процессов» – подготовить специалистов по бережливым улучшениям из числа работников предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». Процесс обучения включает в себя чередование работы с изделием и мини-лекций. Тренироваться участники будут на сборке пульта управления регулятора давления газа.

«Особенно хочу отметить важность того, что во время обучения в команде объединяются руководители, логисты, рабочие. Это помогает искать новые решения, понимать процесс изнутри. Например, специалист может выполнять одну и ту же работу много лет и не замечать каких-то нюансов, а другой человек встанет на его место и сразу отметит, что нужно изменить. Как отмечают тренеры, большое значение в скорости процессов имеют даже расположение контейнеров с деталями, высота стола, чтобы людям было комфортно работать», – подчеркнула вице-губернатор.

Работа «Фабрики процессов» планируется на постоянной основе, от 1 до 4 раз в месяц, в зависимости от заявок предприятий-участников нацпроекта. Группы по 15 человек. Обучение проводят сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на территории Мурманской области. Сотрудники РЦК совмещают функции тренеров «Фабрики процессов», пройдя специальную длительную подготовку в Москве.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование новой производственной культуры, обеспечение роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и повышение конкурентоспособности российских товаров.

Стать участниками нацпроекта «Производительность труда» могут предприятия обрабатывающей промышленности, транспорта, торговли, сельского и рыбного хозяйства, строительства, с годовой выручкой от 400 млн рублей (без НДС). Для этого необходимо заполнить заявку на сайте производительность.рф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434478/#&gid=1&pid=7