В Мурманске в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» стартовал ремонт во дворе на Кольском проспекте

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проконтролировал ход ремонта на объекте по адресу проспект Кольский, дом № 91 корп.1, 2, 3, дом № 93, дом № 95, дом № 97 корп. 1, 2, 3 и 4.

Сейчас подрядчик выполняет работы по геодезической разбивке территорий, устройству котлованов под опоры освещения, а также ведёт установку бортового камня.

– Это один из самых крупных объектов в этом году по реконструкции дворовых территорий, – сказал Юрий Сердечкин. – Работе по благоустройству дворов мы уделяем особое внимание. Дворовые пространства — это те территории, состояние которых оказывает прямое влияние на качество жизни мурманчан. После завершения ремонтных работ здесь появится одна спортивная и две детские площадки, будут отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки, а также проезжая часть на площади свыше 5600 квадратных метров.

Изменится и наружное освещение на дворовой территории: проектом предусмотрено устройство 32 опор и 6 светильников в арках.

Отметим, что дизайн-проект, в рамках которого производится ремонт, был составлен на основе пожеланий жильцов. Сегодня с ними обсудили ещё раз некоторые нюансы по реконструкции двора.

Напомним, что в этом году в рамках национального проекта планируется выполнить капитальный ремонт 17 дворовых территорий у 34 домов во всех округах города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22385&page=1