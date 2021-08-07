В Мурманске в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» завершилась реконструкция двора на улице Александрова, 30 корпус 3

Подрядчик завершил работы по ремонту и благоустройству дворовой территории. Теперь двор оснащён современной системой наружного освещения, заасфальтирована проезжая часть, тротуары, а также проведено озеленение нескольких участков на объекте.

Перед началом ремонта весь комплекс работ был согласован с жителями этого двора. В итоге все остались довольны. Реконструкция дворовой территории проведена качественно. Стопроцентная готовность этого объекта - результат слаженной работы проектной группы, жильцов дома и подрядчика. Все необходимые документы для реконструкции двора были готовы заранее. Это позволило строителям приступить к ремонту дворовой территории раньше и закончить все работы в установленные сроки, сообщает администроация города Мурманска.