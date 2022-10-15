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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.22 11:00

В Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены ремонты на 9 объектах, на 18 – в высокой степени готовности

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманска в 2022 году выполняется ремонт 29 участков автодорог протяженностью 13,93 км.

В настоящее время на 9 объектах работы завершены, на 18 участках работы в высокой степени готовности – проводится благоустройство, уложено асфальтобетонное покрытие.

На участке по ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова) выполняется укладка верхнего слоя проезжей части, устройство тротуаров.

На участке по ул. Аскольдовцев ведутся работы по устройству тротуаров, подготовке к укладке нижнего слоя на проезжей части.

В связи с неисполнением условий договора по работам в Ленинском округе Мурманска расторгнут договор с ООО «Северстрой», подрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Определены объёмы и 29 сентября 2022 заключен договор на оставшиеся работы с новым подрядчиком.

Завершены работы на 9 участках дорог: ул. Генерала Журбы; ул. Полярной Дивизии; ул. Новосельская; ул. Песочная; ул. Полевая; проезд от ул. Заводской до д. 44 по пр. Кирова; проезд от ул. Кильдинской до д. 5 по Верхне-Ростинскому шоссе; проезд от д. 1 по ул. Кильдинской до ул. Георгия Седова; проезд от д. 24 по ул. Георгия Седова до д. 9, 11 по ул. Кильдинской и д. 19 по Верхне-Ростинскому шоссе;

На 18 участках работ ведутся работы по благоустройству (устройство ограждений, завоз грунта), завершена укладка верхнего слоя проезжей части и тротуаров:

- проезд от д. 39 по ул. Капитана Буркова до д. 46 по ул. Полярные Зори;

- ул. Зои Космодемьянской;

- ул. Ломоносова;

- ул. Капитана Пономарева;

- переулок Хибинский;

- ул. Достоевского;

- ул. Шабалина;

- проезд вдоль 307 микрорайона;

- проезд от ул. Капитана Орликовой к д. 47 по просп. Кирова;

- ул. Анатолия Бредова;

- проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова;

- проезд от д. 13 по ул. Набережной до д. 46 по ул. Адмирала флота Лобова,

- ул. Софьи Перовской;

- ул. Дзержинского;

- ул. Полярной Правды;

- ул. Кильдинская;

- ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори).

В Коле на участке от дома № 30 на просп. Защитников Заполярья по направлению к железнодорожному переезду подрядная организация ООО «Северстроймонтаж» выполнила ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 5,5 тысячи кв. метров. Протяжённость участка около 300 метров.

Произведена частичная замена бортового камня протяженностью 192 метра. Отремонтирован тротуар общей площадью 225 кв. метров. Нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Победы выполнялись подрядной организацией ООО «Север Строй». Ремонт данного объекта был запланирован на 2022 год, но дорожники выполнили работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия объёмом более 9 тысяч кв. метров общей протяжённостью 860 метров опережающими темпами в прошлом году.

Также нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки.

На всех объектах ведется контроль качества выполнения работ.

Все недочёты подрядные организации устраняют за собственный счёт в рамках гарантийных обязательств, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

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