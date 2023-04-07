В Мурманске в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство школы на улице Советской

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проконтролировал ход работ на объекте. Подрядчик продолжает буровзрывные работы по разработке скального грунта.

Планируется, что новое здание позволит перевести на односменный режим учебный процесс школы №37, которая находится на проспекте Кирова, 36/27.

- Школы в Мурманске не строились с 1993 года. Благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере - жить» сейчас строятся сразу две: на улице Советской и лицей в переулке Казарменном, - отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, площадь застройки составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Новая школа рассчитана на 500 мест и будет отвечать всем необходимым требованиям. Проектом предусмотрено строительство актового зала, пищеблока, оборудованных кабинетов, двух спортивных, хореографического и тренажерного залов, библиотеки и других современных пространств.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24756&page=1