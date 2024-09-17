В Мурманске в рамках нацпроекта отремонтированы дороги, ведущие к спортивным объектам

В текущем дорожно-строительном сезоне в областном центре отремонтированы дороги к ряду спортивных объектов.

В центре Мурманска расположен стадион профсоюзов – главная футбольная арена города, которую возвели в 1960 году. Из Ленинского административного округа до стадиона ведёт дорога через проспект Героев-североморцев, а далее через улицу Челюскинцев. Указанные проспект и улица отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также напомним, что на проспекте Героев-североморцев обновлено более 16 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, а на улице Челюскинцев более 11 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что указные дороги также ведут к Центральному плавательному бассейну и Ледовому дворцу спорта.

Кроме того, на данных участках выполнялся ремонт тротуаров в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

Также отремонтирована дорога на улице Гвардейской, которая ведёт к спортивной школе по художественной гимнастике и к фитнес-клубу X-FIT. Ремонтом охвачен довольно протяженный участок, его общая площадь составила порядка 18 тысяч квадратных метров, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28404&page=7