В Мурманске в рамках нацпроекта отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

В областном центре обновят дороги, ведущие к медицинским учреждениям. Ремонт запланирован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Большинство объектов уже в работе.

В Октябрьском округе продолжается ремонт дороги на улице Полярные Зори на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. На данный момент на объекте ведётся укладка выравнивающего слоя асфальтобетона и установка бортового камня. Будет обновлено 1,8 км дорожного полотна. Дорога ведёт к детской поликлинике, расположенной в доме №36 по улице Полярные Зори.

В этом же округе в доме №52 по улице Карла Маркса находится отделение городской поликлиники №1. К нему ведёт дорога по улице Старостина, на которой уже ведутся работы в рамках нацпроекта. На текущий момент выполнено фрезерование старого асфальтобетона, производится укладка выравнивающего слоя. Общая протяжённость ремонта составит почти 1,3 км.

В Ленинском округе ведутся работы на улице Свердлова на участке от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе, с проездами вдоль дома №6/1 к дому №4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома №2/4 по улице Свердлова. Здесь производятся демонтажные работы. В ходе ремонта предусмотрена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, замена и устройство бортовых камней, установка новых пешеходных ограждений, монтаж барьерного ограждения, устройство искусственной дорожной неровности, восстановление колодцев с заменой люков, ремонт водоотводного лотка и устройство газона. Ремонтируемая дорога ведёт к детской больнице, а также к многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова.

Также в Ленинском округе в текущем дорожно-строительном сезоне будет выполнен ремонт проспекта Героев-североморцев на участке от примыкания к улице Александрова до примыкания к улице Алексея Хлобыстова, от примыкания к улице Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением. Проспект ведёт к стоматологическому отделению, а также к детской поликлинике, расположенной на улице Инженерной в доме №1а. Протяжённость ремонта участка составит более 2 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548410/#&gid=1&pid=2