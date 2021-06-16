В Мурманске в рамках проекта «Тёплое окно» завершаются работы по замене оконных блоков во всех детских садах

Глава муниципального образования город Мурманск вчера оценил итоги проведенных ремонтных работ в одном из корпусов детского сада №119 областного центра.

Во время осмотра он отметил, что «в этом детском саду сотрудники довольны обновлением окон одного из корпусов. Работы были выполнены с опережением графика. Проделана очень серьёзная работа. С начала действия программы в учреждениях города уже заменено более 11 тысяч оконных блоков. В дальнейшем предстоит ремонт второго корпуса с окончанием работ в конце летнего периода».

Напомним, ранее в рамках программы окна также были обновлены в медицинских учреждениях города.