В Мурманске в рамках проекта «Тёплый Север» начал работу кризисный центр для людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации

Осуществлением проекта занимается Мурманская региональная благотворительная общественная организация «Содействие», которую с 2014 года возглавляет член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Александр Апанасенко.

Направлен проект на оказание комплексной помощи. В кризисном центре социальной адаптации, рассчитанном на 15 человек, на безвозмездной основе, не зависимо от наличия документов и регистрации, для каждого участника программы предусмотрена социализация продолжительностью 180 дней, причём срок пребывания может быть продлён.

За короткий срок работы «Тёплый Север» уже показал свою общественную актуальность. Проживающие в нём сейчас, в основном, граждане пенсионного возраста, инвалиды, жертвы мошенничеств, люди, оставшиеся по тем или иным причинам без документов и средств к существованию, брошенные и забытые родными и близкими. Каждый из них пришёл сюда со своей печальной историей.

Например, самому молодому участнику программы всего 18 лет. У него очень серьёзные проблемы со здоровьем, сложные обстоятельства в семье. Единственную здесь женщина - Лена, инвалид детства, воспитывалась в интернате. Лену, как и других подопечных в центре обеспечивают питанием, одеждой, обувью, средствами личной гигиены.

Людям также при необходимости помогают в решении социальных и правовых вопросов, таких как восстановление утраченных документов, оформление пенсии, инвалидности, социальных пособий. Волонтёры сопровождают их в медицинские учреждения, содействуют реабилитации от алко- и наркозависимости, оказывают психологическую помощь и духовно-нравственную поддержку.

Недавно в центре побывал участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску Иван Калачихин, который провёл с пребывающими в центре профилактическую беседу. Разговор шёл о недопустимости правонарушений в быту, совершения преступлений имущественной или насильственной направленности. Кроме того, полицейский проверил одного из мужчин, который состоит на учёте в рамках административного надзора. Капитан полиции планирует поддерживать постоянную связь с курирующим центр администратором проекта «Тёплый Север». В целях профилактики участковый будет посещать центр примерно раз в месяц, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.