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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.20 08:30

В Мурманске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» преобразился очередной двор

Глава администрации города Мурманска совместно с жителями домов №№ 9, 9 корп.1 и 9 корп.2 по улице Ивана Сивко вчера принял участие в финальной приемке работ по благоустройству придомовой территории. Во встрече также принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Артем Кузьмин.

Стоит отметить, что Евгений Никора вместе с депутатами городского Совета неоднократно выезжал на объект с проверками и лично участвовал в решении текущих вопросов, возникавших в ходе строительства.

Так на одном из выездов к главе администрации города Мурманска обратились жильцы с просьбой внести изменения в проект и расширить проезжую часть за счет сужения пешеходной зоны. Мнения мурманчан были учтены – в проектную документацию внесли незначительные изменения по увеличению ширины проезда. Также по обращениям жителей был продлен тротуар до лестницы, ведущей к детской площадке.

– Мнения жителей двора положительные, но предела совершенству нет, – отметил Евгений Никора. – Поэтому мы обсудили с представителем управляющей организации дополнительные работы по благоустройству на следующий год, а именно установку ограждения зеленых зон. Также есть задача обеспечить жителей землей для создания клумб. В этом вопросе мы нашли понимание.

Стоит отметить, что в результате взаимодействия подрядчика, выполнявшего ремонт, с управляющей компанией, обслуживающей придомовую территорию уже приведена в порядок контейнерная площадка для складирования мусора.

В целом на объекте выполнена масштабная работа по реконструкции необходимых инженерных коммуникаций, обустройству ливневой канализации, обновлению подпорной стены длиной 65 метров. Кроме того, установлена современная система освещения, заменено асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах.

– Первоочередной задачей в этом дворе была реконструкция подпорной стены, это касалось безопасности людей, – прокомментировал Артем Кузьмин. – Главное, что мурманчане остались довольны результатом.

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