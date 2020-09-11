В Мурманске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» преобразился очередной двор

Глава администрации города Мурманска совместно с жителями домов №№ 9, 9 корп.1 и 9 корп.2 по улице Ивана Сивко вчера принял участие в финальной приемке работ по благоустройству придомовой территории. Во встрече также принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Артем Кузьмин.

Стоит отметить, что Евгений Никора вместе с депутатами городского Совета неоднократно выезжал на объект с проверками и лично участвовал в решении текущих вопросов, возникавших в ходе строительства.

Так на одном из выездов к главе администрации города Мурманска обратились жильцы с просьбой внести изменения в проект и расширить проезжую часть за счет сужения пешеходной зоны. Мнения мурманчан были учтены – в проектную документацию внесли незначительные изменения по увеличению ширины проезда. Также по обращениям жителей был продлен тротуар до лестницы, ведущей к детской площадке.

– Мнения жителей двора положительные, но предела совершенству нет, – отметил Евгений Никора. – Поэтому мы обсудили с представителем управляющей организации дополнительные работы по благоустройству на следующий год, а именно установку ограждения зеленых зон. Также есть задача обеспечить жителей землей для создания клумб. В этом вопросе мы нашли понимание.

Стоит отметить, что в результате взаимодействия подрядчика, выполнявшего ремонт, с управляющей компанией, обслуживающей придомовую территорию уже приведена в порядок контейнерная площадка для складирования мусора.

В целом на объекте выполнена масштабная работа по реконструкции необходимых инженерных коммуникаций, обустройству ливневой канализации, обновлению подпорной стены длиной 65 метров . Кроме того, установлена современная система освещения, заменено асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах.

– Первоочередной задачей в этом дворе была реконструкция подпорной стены, это касалось безопасности людей, – прокомментировал Артем Кузьмин. – Главное, что мурманчане остались довольны результатом.