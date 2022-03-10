В Мурманске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году запланировано благоустройство двух общественных пространств

Вчера представители муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» продемонстрировали новые проекты.

Напомним, ещё в 2018 году в городе проходило рейтинговое голосование по выбору мест, которые мурманчане хотели благоустроить в первую очередь. Тогда было определено 19 территорий, обновление которых распределено поэтапно с учётом федерального финансирования.

В этом году запланирована реконструкция двух зон отдыха. Одна из них – зелёная зона у озера Среднее, в районе улицы Мира. На площади более 4 тысяч квадратных метров появится деревянная набережная, будут установлены игровой комплекс и спортивные тренажеры, выполнят устройство новых пешеходных дорожек и установят систему наружного освещения.

Другой объект, где будут проходить работы по благоустройству в этом году, – зелёная зона вдоль ручья Чистого. Стоит отметить, что реализация этого масштабного проекта, площадью более 73 тысяч квадратных метров, разделена на два этапа. В первую очередь в 2022 году здесь будут выполнены все подготовительные и земляные работы, а также устройство и реконструкция инженерных сетей. В 2023 году на уже подготовленной территории запланировано устройство новых пешеходных и велосипедных маршрутов, детских и спортивных комплексов, видовых зон, площадки для выгула собак.

Стоит отметить, что при благоустройстве двух объектов будут использоваться современные экологичные материалы. Они будут не только безопасны в эксплуатации, но подчеркнут неповторимый колорит заполярной природы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22005&page=1