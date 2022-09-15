В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Культура» открылась новая модельная «Живая библиотека»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в торжественной церемонии открытия учреждения, которое располагается на ул. Скальной, 13.

Благодаря реконструкции здесь реализовали идею функционального зонирования пространства. Это открытый доступ к книгам, цифровым ресурсам с возможностью применения современных технологий, а также комната, сформированная с помощью современных технологий 3D и живой уголок с представителями флоры и фауны.

– Первые модельные библиотеки в стране появились именно у нас в городе, –отметил Юрий Сердечкин. – Открытие библиотек нового поколения в Мурманске позволяет обеспечить горожанам доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства. Мы продолжим работу по обновлению таких нужных и современных пространств.

Напомним, что в этом году линейку детских библиотек нового поколения в рамках реализации национального проекта продолжит ещё один проект - «Умная библиотека» (ул. Пономарева, 9/5). Реконструкция находится в стадии завершения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23338&page=1