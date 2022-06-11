В Мурманске в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в здании городской поликлиники №1 отремонтируют лестничные марши и процедурный кабинет

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил процедуры определения подрядчика на выполнение данных работ для нужд ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1». Капитальный ремонт будет выполняться в здании поликлиники по улице Карла Маркса, дом №52.

Торги проходили в виде двух электронных аукционов, победителем в обоих признан предприниматель из города Мурманска – Голубева А.К. В обоих аукционах на выполнение работ претендовало по 6 участников. В ходе проведения торгов начальная стоимость контракта на ремонт лестничных маршей снизилась на 17,5%, на ремонт процедурного кабинета на 21%. Предприниматель Голубева А.К. взяла на себя обязательства по надлежащему исполнению контрактов, предложив наименьшую стоимость выполнения работ.

В конце мая заказчик заключил с предпринимателем договоры на сумму 7,4 млн рублей и 7,3 млн рублей соответственно. По условиям заключенного договора, на ремонт лестничных маршей подрядчику, помимо ряда демонтажных работ, необходимо осуществить ремонт потолка, стен, перегородок, установить противопожарные двери и отремонтировать групповые щитки на лестничных клетках, выполнить работы по облицовке лестничных площадок, маршей и ступеней керамогранитными плитами.

Согласно условиям договора на ремонт процедурного кабинета, подрядчику также следует начать с демонтажных работ. Кроме того, необходимо устроить подвесные потолки, установить стены, перегородки и металлические двери. Полы необходимо выровнять и устроить покрытие из керамических плиток и линолеума. Также подрядчику требуется выполнить работы по водоснабжению и канализации: проложить трубопроводы, установить смесители, мойки, умывальники, унитазы.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, завершить работы по ремонту лестничных маршей следует в течение 45 календарных дней с момента подписания договора, по ремонту процедурного кабинета – в течение 50 календарных дней.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/