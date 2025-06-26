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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 13:30

В Мурманске в рамках РРО-2025 представители более 40 регионов России обсудили перспективы развития робототехники в Арктике

В рамках Российской робототехнической олимпиады-2025, которая проходит в Мурманске с 24 по 26 июня, состоялась панельная дискуссия «Инновационный вектор развития Арктики: робототехника, новые технологии и перспективы Северного морского пути».

Мероприятие было организовано в Центре управления регионом. К дискуссии присоединились представители более 40 субъектов России, принимающих участие в финале РРО.

Открыла встречу заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина. В приветственном слове она подчеркнула важность совместных усилий регионального правительства, бизнеса, научных и образовательных организаций в развитии робототехники.

«Рада приветствовать вас в столице русской Арктики! Тема нашей встречи выбрана не случайно. Арктика сегодня – это территория, где рождаются решения завтрашнего дня. И робототехника становится одним из ключевых инструментов, по этому направлению у нас обучаются почти 3,5 тысячи юных северян. Развитие научно-технического творчества и подготовка инженерных кадров для экономики региона является одним из приоритетов плана «На Севере – жить!», – сказала Анна Головина.

Вице-губернатор отметила, что в регионе открыты технопарк «Кванториум», «Квантолабы» и «Точки роста». А в 2025 году по региональному проекту «Арктическая школа» будет создано ещё порядка 30 образовательных пространств технической направленности. Мурманская область входит в топ-5 регионов по эффективности реализации проекта «Профессионалитет», а МАУ и девять колледжей региона в различных отраслях вошли в топ-10 Национального рейтинга.

«Конечно, всё это благодаря федеральной поддержке и нашим партнёрам. Мы создаём такие условия, чтобы дети сами хотели обучаться. Так, например, введена именная губернаторская стипендия 10000 рублей в месяц – для отличников СПО, действуют стипендии для активной молодёжи – по 15000 рублей в месяц, а также для одарённых детей – выплаты составляют до 100000 рублей. Мы комплексно занимаемся и развитием науки. За пять лет в 40 раз увеличено финансирование из областного бюджета по этому направлению. Коллеги, нам есть чем с вами поделиться, поэтому очень хотелось бы сегодня обменяться опытом и полезными практиками», – сказала заместитель губернатора.

В панельной дискуссии также приняли участие руководители региональных министерств, представители Федерации образовательной и спортивной робототехники, крупных компаний Мурманской области и МАУ.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы роботизации и цифровизации, ранней профориентации школьников, внедрения робототехнических решений на производственных предприятиях региона, кадрового обеспечения рынка робототехники. Большой блок дискуссии был посвящён инвестиционным проектам Мурманской области, способствующим развитию робототехники, совместным проектам правительства региона и предприятий-партнёров, реализации мер поддержки детей и молодёжи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549249/#&gid=1&pid=2

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