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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 19:30

В Мурманске в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся митинг у мемориала Защитникам советского Заполярья

О начале митинга возвестил выстрел с большого противолодочного корабля «Североморск», стоявшего на рейде в Кольском заливе.

Обращаясь к ветеранам, труженикам тыла, детям войны, северянам, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что память защитников Отечества, отстоявших нашу страну и сделавших неприступным для врага город Мурманск, священна.

«Мы чтим память тех, кто обеспечил существование и развитие нашей великой страны, нашу с вами жизнь. В крайне суровых условиях Севера, несмотря на натиск вражеских войск, пытавшихся захватить стратегически важный город и порт, железной стеной встали наши бойцы, не подпустившие к Мурманску немецкую орду. Воины-североморцы на море обеспечили безопасность прохождения северных конвоев. Порт Мурманск продолжал круглосуточно работать. Вдумайтесь, несколько тысяч самолетов и танков – это крайне важная и необходимая фронту помощь. Два миллиона тонн грузов за годы Великой Отечественной войны принял и обработал порт, отправил в годы войны. В это время в госпиталях не покладая рук трудились врачи и медсестры. Это нельзя забыть. А дети войны, которые сегодня здесь присутствуют, в 12-13 лет работали на производствах, выпуская снаряды, гранатометы и другие виды вооружений для нашего фронта, приближая Победу. Город, сожжённый и разрушенный, выстоял благодаря силе и храбрости всех его жителей, жителей Кольского Заполярья», – сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что сегодня на полях специальной военной операции сражаются и северяне.

«Мы знаем и видим, как наши бойцы в крайне непростых условиях действуют мужественно и профессионально, потому что воспитаны на памяти о подвигах советского народа: и тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу. Память – это наша ответственность. И мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, чтобы всегда наша страна была сильной и непобедимой. Спасибо всем, кто пришёл сегодня на эту площадь, кто прошёл в Бессмертном полку. Потому что через это, в том числе, воспитывается молодое поколение. Благодаря, в том числе, этому нашу Родину никто никогда не победит и не захватит. От всей души поздравляю со священным праздником – юбилеем Великой Победы. Мы никогда не забудем наших героев!» – обратился к присутствующим Андрей Чибис.

Северян поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

«Мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, сражаясь на передовой, или ковал Победу в тылу. Защитники Советского Заполярья до конца выполнили свой воинский долг перед Родиной. В кровопролитных боях остановили опытного, хорошо вооруженного и сильного врага, не дали ему захватить Кольский полуостров и стратегический порт Мурманск. И в дальнейшем громили на суше, в воздухе и на море. Мужество и героизм воинов Великой Отечественной войны – нравственный ориентир и пример, на котором сейчас воспитывается современное поколение защитников Отечества. Я горжусь воинами-североморцами, которые сейчас решают задачи в зоне специальной операции, воюют мужественно и героически, умело. Они – достойные продолжатели героических традиций, которые были заложены в годы Великой Отечественной войны. От имени нынешнего поколения защитников Заполярья хочу поблагодарить ветеранов, всех, кто сражался и трудился во имя Победы за ваш беспримерный подвиг и мужество», – сказал Константин Кабанцов.

Со словами поздравления с юбилеем Великой Победы к присутствующим обратились председатель областной Думы Сергей Дубовой, глава Мурманска Юрий Сердечкин. Они высказали искреннюю признательность ветеранам, детям войны, труженикам тыла и сегодняшним защитникам Отечества.

— Девятое мая – священная дата в нашей истории, – подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Восемьдесят лет назад была одержана Победа в страшной кровопролитной войне. Мы никогда не забудем, какой ценой она была завоевана. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронтах, приближал Победу в тылу, поднимал страну из руин. Они защищали свою землю, своих близких, свое право жить в свободной стране, строить ее, растить детей. Мы преклоняемся перед силой народного духа. Великая Победа – наше наследство, и теперь мы по праву гордимся нынешним поколением защитников Отечества.

Память павших героев почтили минутой молчания, возложением венков и цветов к Вечному огню.

Митинг завершила минута молчания и церемония возложения венков и цветов к памятнику «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и к памятным плитам городов-героев.

Напомним, сегодня во всех муниципалитетах проходят мероприятия ко Дню Великой Победы, их программа опубликована на портале «Наш Север» и страницах городских администраций. Кроме того, вечером над Мурманском и Кольским заливом прогремит праздничный салют.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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