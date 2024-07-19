В Мурманске в рамках выставочно-просветительского проекта «Военная память Донбасса» открывается выставка

Мурманский областной художественный музей представляет выставку, посвящённую 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, «Великая Отечественная война в работах художников Донбасса из собрания Донецкого республиканского художественного музея».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, выставка включает факсимильные копии графических произведений художников-фронтовиков, уроженцев Донбасса и художников, которые защищали свой край в годы Великой Отечественной войны.

Тематическая коллекция графических произведений донецких художников о Великой Отечественной войне остаётся и сегодня одной из самых ценных в собрании Донецкого республиканского художественного музея.

Выставка будет работать с 19 июля по 11 августа. Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279808%2Falbum-139605315_00%2Frev