В Мурманске в районе озера Среднее появилось новое благоустроенное пространство для отдыха горожан и гостей города

Вместо неухоженного участка леса теперь здесь созданы зоны для прогулок, вымощенные деревянным настилом, удобные скамейки, большая детская площадка с современным оборудованием и травмобезопасным покрытием, смонтировано освещение, оборудованы туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях безопасности установлено видеонаблюдение.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, набережная в районе озера Среднее возведена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств консолидированного бюджета.

Новая зона отдыха – всесезонная, мурманчане и гости заполярной столицы смогут пользоваться ей круглый год без ограничений.

«Во все наши проекты вложен огромный труд архитекторов, подрядчиков. Каждый объект по-своему уникален для нашего региона. Мы уверенны, что набережная у озера Среднее в Мурманске станет излюбленным местом отдыха. Отдельно хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой – бережно относиться к тому, что делается для них. Внимательно относиться к установленному оборудованию», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru