В Мурманске в районе Советской улицы с 3 по 16 апреля запланировано производство взрывных работ

Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре продолжается производство взрывных работ при строительстве объекта «Школа по улице Советской.

ООО «Специальные работы» уведомляет о том, что в городе Мурманске с 3 по 16 апреля 2023 года с 17.00 до 19.00 (резервное время с 11.00 по 13.00) запланировано производство взрывных работ.

Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлёт осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24707&page=1