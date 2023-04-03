Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 09:30
В Мурманске в районе Советской улицы с 3 по 16 апреля запланировано производство взрывных работ
Как сообщает администрация города Мурманска, в областном центре продолжается производство взрывных работ при строительстве объекта «Школа по улице Советской.
ООО «Специальные работы» уведомляет о том, что в городе Мурманске с 3 по 16 апреля 2023 года с 17.00 до 19.00 (резервное время с 11.00 по 13.00) запланировано производство взрывных работ.
Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлёт осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24707&page=1
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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