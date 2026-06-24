В Мурманске в районе «Жилстрой» планируется реализовать механизм комплексного развития территории жилой застройки

Планируемый объём жилищного строительства на территории, включающей улицы Алексея Генералова, Декабристов, Зелёная, Марата, Фрунзе и Халтурина составляет не менее 180 тысяч кв. метров. Соответствующий проект постановления правительства Мурманской области опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Проект предусматривает демонтаж существующих зданий, признанных аварийными и не отвечающих современным требованиям безопасности. На освободившемся участке планируется возведение нового жилья с благоустроенной территорией и объектами транспортной инфраструктуры. Реализация проекта позволит сформировать современный жилой район с комфортной городской средой, отвечающий актуальным требованиям к качеству жизни.

Проектом постановления определены основные параметры будущей застройки. В том числе показатели обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры и требования к их территориальной доступности: дошкольные учреждения и школы должны быть расположены в нормативном радиусе пешеходной доступности, а на территории комплекса планируется организовать парковку.

Планируется, что комплексное развитие будет реализовываться поэтапно до конца 2036 года. Участок уже рассматривается крупными федеральными застройщиками.

Напомним, что в Мурманске уже реализуется масштабный проект комплексного развития территории при участии «ДОМ.РФ». На участке площадью 16,38 га в Ленинском округе На улице Верхне-Ростинское шоссе, в 3,5 км от центра города, планируется построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилья.

Кроме того, практика вовлечения территорий с аварийным жилищным фондом уже не первая. В июне этого года подписано соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта в районе ул. Бредова и ул. Калинина, которым предусмотрен снос и расселение более 1000 кв. метров.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области планируется ввести порядка 1 млн кв. метров жилья.