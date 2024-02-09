В Мурманске в результате аварии на сетях произошёл выход горячей воды на поверхность

В результате аварии на сетях ГОУП «Мурманскводоканал» в Мурманске на участке пер. Водопроводный - от ул. Туристов до ул. Загородной накануне произошёл выход горячей воды на поверхность.

Это привело к образованию наледи на всю ширину дорожного полотна, что создает препятствия для проезда автотранспорта и передвижения пешеходов по переулку.

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с выполнением оперативных аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения на водопроводе, сегодня с 9 до 23 часов прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Туристов, 34а, 36, 43а, 45, 47, 49, 51; ул. Загородная, 28; ул. Челюскинцев, 32, 34.

На участке уставлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приступит к устранению последствий аварии после завершения аварийно-восстановительных работ по устранению повреждения водопровода.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26680&page=1