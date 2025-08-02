В Мурманске в штабе общественной поддержки прошёл Единый день приёма участников спецоперации и членов их семей

В нём приняли участие первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко, депутат Герман Иванов, специалисты Министерства труда и социального развития Мурманской области, представители фонда «Защитники Отечества».

В ходе приёма участники специальной военной операции и члены их семей получили консультации по вопросам социальной поддержки.

Как отметил Владимир Мищенко, в Мурманской области с начала специальной военной операции была развернута масштабная работа, направленная на оказание помощи участникам СВО и членам их семей: в регионе уже с 1 ноября 2022 года были открыты центры поддержки семей мобилизованных и участников СВО, а с 1 июня 2023 года работает Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества по Мурманской области».

- На сегодня в Мурманской области действуют 34 вида поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в самых различных сферах, - подчеркнул парламентарий. - Депутаты Думы всегда консолидировано выступали за принятие региональных законов, направленных на поддержку участников спецоперации и членов их семей. Например, законами Мурманской области для участников СВО и членов их семей устанавливается единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий по программе «Свой дом в Арктике», предусмотрена бесплатная юридическая помощь, освобождение от уплаты транспортного налога, детям наших защитников предоставляется бесплатное двухразовое питание в образовательных учреждениях. Однако, законодательными актами и различными мерами поддержки предусмотреть можно многое, но не всё. Именно поэтому и нужны такие приёмы, чтобы в индивидуальном порядке решить ту или иную проблему участника СВО или его родственников.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32924/