Губернатор Андрей Чибис напомнил северянам о необходимости ревакцинации от коронавирусаВ Мурманской области – пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 22:15

В Мурманске в спортивном комплексе «Долина уюта» состоялся чемпионат Северного флота по легкоатлетическому кроссу

Соревнования проходили в дисциплинах «бег на 5 километров», «бег на 10 километров» и «легкоатлетическая эстафета». В чемпионате участвовали как мужчины, так и женщины.

По итогам забегов в первой группе места распределились следующим образом: первое место завоевала команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, второе — команда Кольской флотилии разнородных сил, третье место досталось легкоатлетам «Тайфуна» командования подводных сил.

Во второй группе лидировала команда «Краб» соединения подводных лодок, на втором месте оказался «Ураган» соединения ракетных кораблей, замкнула тройку лидеров команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428841@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:00«Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки». Документальный фильм (12+)06:00«Криминальная полиция». Художественный сериал, 27 серия (16+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Сколько денег не хватает трудящимся в СЗФО? Кто реже всего сталкивается с нехваткой зарплаты? Ответ знает hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро снижается на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика