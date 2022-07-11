В Мурманске в спортивном комплексе «Долина уюта» состоялся чемпионат Северного флота по легкоатлетическому кроссу

Соревнования проходили в дисциплинах «бег на 5 километров», «бег на 10 километров» и «легкоатлетическая эстафета». В чемпионате участвовали как мужчины, так и женщины.

По итогам забегов в первой группе места распределились следующим образом: первое место завоевала команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, второе — команда Кольской флотилии разнородных сил, третье место досталось легкоатлетам «Тайфуна» командования подводных сил.

Во второй группе лидировала команда «Краб» соединения подводных лодок, на втором месте оказался «Ураган» соединения ракетных кораблей, замкнула тройку лидеров команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428841@egNews