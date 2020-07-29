В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту улицы Алексея Генералова планируется ограничить движение всех видов транспорта

В областном центре в связи с проведением работ по ремонту улицы Алексея Генералова планируется ограничить движение всех видов транспорта:

- от проспекта Кирова до улицы Советской - с 8 часов 29 июля до 20 часов 10 августа;

- от улицы Советской до улицы Фрунзе - с 8 часов 11 августа до 20 часов 31 августа;

- от улицы Фрунзе до улицы Халтурина - с 8 часов 1 сентября до 20 часов 30 сентября.

Движение общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок №№ 29 и 55 будет осуществляться по улице Декабристов в оба направления.