В Мурманске в текущем году выполнен 51% от плана по ремонту подъездов

Мурманск – в лидерах среди муниципалитетов региона по выполнению плана по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов. На 2025 год в городе-герое запланировано обновление 490 подъездов, 249 из них уже приведены в порядок.

Как сообщает администрация города Мурманска, ремонт подъездов — одна из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить!». Массовое обновление общедомовых пространств стартовало по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после обращений северян, работа в этом направлении ведётся системно и непрерывно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30639&page=1