В Мурманске в третий раз прошёл форум «День экспорта»

Форум «День экспорта Мурманской области», который в третий раз состоялся в Мурманске. Это значимое и актуальное мероприятие для бизнес-сообщества региона, работающего в области международной торговли.

В текущих реалиях экспортеры сталкиваются с множеством вызовов – переориентация на новые рынки, поиск новых партнеров, логистических путей, каналов поставок. На форуме они смогли получить ответы на самые актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности в современных условиях.

Среди тем – меры поддержки экспорта и развитие международного взаимодействия в текущих геополитических условиях, особенности выхода на рынок дружественных стран, вопросы международной электронной торговли.

Мероприятие открылось приветственным словом руководителя Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светланы Панфиловой. В своей речи она особо отметила экспортный потенциал Мурманской области, связанный в том числе с развитием Северного морского пути, колоссальными транспортно-логистическими возможностями региона.

Заместитель директора департамента экономического сотрудничества МИД России Александр Репкин представил доклад о возможностях развития международного взаимодействия в современных реалиях.

О мерах поддержки экспорта и импорта, оказываемых Минпромторгом России, а также АО «Российский экспортный центр», рассказали начальник отдела правового обеспечения департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Джаваншир Джахангиров и руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Калининграде Александр Пряхин.

Торговый представитель России в Республике Филиппины Артем Цинамдзгвришвили и заместитель Торгового представителя России в ОАЭ Макар Герман рассказали о специфике ведения бизнеса в своих подведомственных странах.

Заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области – начальник управления международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества Илья Остапчук рассказал о региональных мерах поддержки экспортеров.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, кроме того, экспортеры Мурманской области «Кольский край», «МП-ГРУППА» и «ЭкоСевер» презентовали свои истории успешного выхода на зарубежные рынки и рассказали о том, как они справляются с возникающими трудностями.

Форум «День экспорта Мурманской области» собрал более 80 представителей бизнес-сообщества, федеральных и региональных ведомств, ведущих экспертов в сфере международной торговли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/