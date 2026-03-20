Школа гидов природного туризма в Хибинах объявляет новый наборОчередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 марта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.26 16:30

В Мурманске в здании бывшего кинотеатра «Родина» открылся центр научно-технологического творчества

Реконструированное здание бывшего кинотеатра «Родина» на улице Ленинградской, 26 спустя долгий срок вновь распахнуло свои двери. После масштабной перестройки здесь открылся детский центр научно-технологического творчества с тем же названием.

Судьба одного из знаковых архитектурных сооружений Мурманска складывалась непросто. Автором проекта выступил выдающийся советский архитектор Виктор Калмыков, а сам проект был типовым — «близнецы» мурманской «Родины» построены также в Москве, Твери и Симферополе. Начатое в 1939 году строительство прервала война. Первый сеанс в новом кинотеатре состоялся только в 1947 году. В 2001 году кинотеатр перешёл в частные руки. Некоторое время спустя он был закрыт и заброшен собственником. В 2012 году здание было законсервировано, в 2016-м вернулось в собственность города, а в 2018-м приобрело статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовали подготовительные работы к реставрации здания. Здесь решено было разместить учреждение дополнительного междисциплинарного образования детей — центр научно-технологического творчества. Финансовую поддержку проекту оказала компания «НОВАТЭК».

Перестройка здания началась в 2020 году. Был проведён огромный объём работы по фактической реставрации старого кирпичного сооружения. Внешняя галерея была застеклена, внутренние помещения полностью преобразованы. При этом восстановлен изначальный внешний вид объекта и сохранено его историческое название.

Сегодня, 20 марта 2026 года, в обновлённом здании прошла торжественная церемония открытия центра научно-технологического творчества «Родина». В число почетных гостей церемонии вошли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, глава города Мурманска Иван Лебедев, сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, аналогов мурманскому ЦНТТ «Родина» нет не только в стране, но и в мире.

Основные занятия в ЦНТТ будут проходить 4 раза в неделю и включат в себя 4 дисциплины: исследование и проектирование; дизайн и коммуникации; программирование и ИИ; управление и маркетинг.

В рамках этих дисциплин ребята от 5 лет и старше будут заниматься по более чем 20 различным направлениям.

В октябре 2025 года по итогам двух этапов конкурса были отобраны первые 285 юных северян, которые будут учиться в «Родине». 1 апреля стартует новый набор обучающихся.

А с 21 по 29 марта в центре развернётся фестиваль науки, технологий и креативных индустрий: северян ждут лекции, дискуссии и мастер-классы от лучших российских экспертов, кураторов и преподавателей «Родины». Вход свободный.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32104&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»