В Мурманске в здании морского вокзала откроется выставка «Кириллица: вчера, сегодня, завтра»

Сегодня, 17 октября, в 18.00 состоится торжественное открытие выставки «Кириллица: вчера, сегодня, завтра». Событие является частью продолжающейся череды сезонных мероприятий на территории морского вокзала Мурманска.

В церемонии открытия примут участие Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения «Союза художников России», и Полина Малышкина, организатор фестиваля паблик-арта «Рост», куратор культурного хаба «Контейнер-холл».

Выставка посвящена развитию кириллических шрифтов: в рамках экспозиции представлены работы современных шрифтовиков, художников и дизайнеров.

Отметим, что выставка является частью продолжающейся череды сезонных мероприятий на территории морского вокзала и даёт старт культурным событиям осени. Проведение Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных встреч на морвокзале и обретение данной локации статуса площадки динамичных активностей уличной направленности стали одним из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!».

За весь летний сезон здесь было проведено 17 мероприятий с участием более 40 партнёров, а за лето площадку посетили более 21,5 тысячи человек из числа гостей Мурманской области и жителей столицы русской Арктики.

«Кириллица: вчера, сегодня, завтра» – это проект фестиваля «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В Мурманск выставка попала благодаря фестивалю паблик – арта «РОСТ», в рамках которого её можно было бесплатно посетить в этом году летом в «Контейнер-холле». На морском вокзале выставка откроется в дополненном формате: в экспозицию также войдут примеры использования кириллицы в Заполярье на примере газовых вывесок в городе Апатиты.

«Эта выставка рассчитана не только на профессионалов, но и на людей, кто раньше, возможно, даже не задумывался о шрифтовом дизайне. Нам интересно не просто популяризировать традиции и культуру этим проектом. Мы постарались подробно рассказать о том, что буквы – не так просты, как кажутся», – рассказал идеолог и сооснователь фестиваля «Стенограффия», уличный художник Андрей Колоколов.

«Открытие выставки на морвокзале это прекрасный способ познакомиться с кириллицей через искусство и задуматься о том, как современная кириллица меняется вместе с языком и нами, а также заглянуть в историю её становления и поразмышлять о новых сценариях её развития в будущем», – рассказала Мария Михайленко председатель Мурманского отделения «Союза художников России»

Выставка «Кириллица: вчера, сегодня, завтра» будет доступна для посещения с четверга по воскресенье с 12.00 до 19.00 на 2-ом этаже морского вокзала по адресу: город Мурманск, Портовый проезд, 25. (12+)

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555212/#&gid=1&pid=1