В Мурманске вдоль Чистого ручья появятся велодорожки

В Мурманске продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Так, выполняется первый этап работы по обновлению зелёной зоны вдоль ручья Чистого. Из-за масштабности проекта и большой площади территории – более 73 тысяч квадратных метров, работы на объекте будут выполняться в два этапа.

Первый шаг – создание необходимого рельефа для производства дальнейших работ, прокладка инженерных коммуникаций, а также устройство новых вело-пешеходных дорожек общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. Эту работу планируется завершить в 2022 году. Следующая фаза, запланированная на 2023 год – это создание необходимой инфраструктуры для отдыха горожан.

На сегодняшний день на объекте уже выполнены демонтажные работы. Теперь строители выполняют расчистку территории, а также выемку грунта под покрытия и площадки.

Напомним, это одно из двух общественных пространств областного центра выбранных на основе рейтингового голосования горожан для благоустройства в 2022 году. Также в этом году реконструируется зелёная зона у озера Среднего.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23023&page=1