В Мурманске вдоль домов №№60-68 по Кольскому проспекту перекрыто движение

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 29.07.2021 с 8 часов 30 сентября до 20 часов 9 октября 2021 года будет закрыто движение всех видов транспорта по проезжей части проезда вдоль домов №№60-86 по проспекту Кольскому.