В Мурманске ведётся активная подготовка ко Дню Победы

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке и проведению в городе-герое мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Основные вопросы совещания – организация дорожного движения, обеспечение пожарной и общественной безопасности, а также профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

– В этом году мы отмечаем не только очередную годовщину Победы, но и одну из самых печальных и трагических дат в нашей истории – восьмидесятилетие со дня начала Великой Отечественной войны, – отметил Андрей Сысоев. – Что касается проведения торжественных мероприятий – в гарнизонах воинских частей уже начались репетиции парада, а структурные подразделения администрации города ведут активную подготовку запланированной программы.

Стоит отметить, что профильными комитетами администрации областного центра ведётся масштабная работа по наведению порядка на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, за которые отвечает муниципалитет. Кроме того, на центральной площади Пять Углов уже начался монтаж конструкции трибуны для почётных зрителей.

Глава муниципального образования город Мурманск также добавил, что в этом году в Мурманске выделены серьёзные бюджетные ассигнования на обновление городского военно-госпитального кладбища, расположенного на Верхнеростинском шоссе. Сейчас там ведётся обследование участка и уточнение территориальных границ.