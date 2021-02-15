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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.21 18:00

В Мурманске ведётся активная работа по вывозу снега

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл традиционный объезд по контролю за уборкой городских улиц. Одним их масштабных участков, который проверил глава областного центра, стал подъём по проспекту Кольскому от дома №152а до пересечения с проездом Нагорным.

– Здесь ведётся механизированная уборка, в которой задействовано 6 единиц техники. До конца дня вывоз снега на этом объекте будет завершён, – прокомментировал Евгений Никора. – В целом вся текущая неделя будет посвящена активному перемещению снежных масс с улично-дорожной сети на основное место складирования снега, которое находится в районе мкр.Дровяное.

Стоит отметить, что подобные проверки качества работы дорожных служб, такие как «Управление дорожного хозяйства» и подрядные организации, глава администрации города проводит ежедневно. Кроме того, пристальное внимание со стороны городских властей уделяется содержанию дворовых территорий, ответственность за которые несут управляющие организации.

К слову, с начала зимнего периода с улиц Мурманска вывезено 255 тысяч кубометров снежных масс. Использовано около 12 тысяч кубометров пескосоляной смеси.

 

 

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