В Мурманске ведётся круглосуточная уборка улиц и дворов

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял участие в совещании с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Рабочая встреча главы региона с руководителями муниципалитетов была посвящена уборке улиц и дворов после зимы. Ранее губернатор поручил обеспечить к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне чистоту на центральных улицах, а также в парках и скверах, взять на особый контроль общественные пространства.

Как отметил Юрий Сердечкин, работы на дорогах и дворовых проездах выполняются круглосуточно в двухсменном режиме.

- В каждом административном округе работают бригады, выполняющие уборку смёта и подбор мусора с зелёных зон. Для уборки также используется подметально-уборочный прицеп элеваторного типа Бродвей совместно с самосвалом и вакуумные подметально-уборочные машины, в том числе техника Мурманского морского торгового порта НТК, - рассказал глава администрации областного центра.

Выполняется удаление остаточной наледи, подметание и промывка проезжей части, тротуаров, остановок и лестниц, подбор мусора с зеленых зон, рыхление снега на откосах, промывка автопавильонов на остановках, ремонт, промывка и покраска дорожных ограждений, лестничных поручней и урн.

В рамках осуществления противопаводковых мероприятий в полном объеме расчищены водопропускные лотки и кюветы, выполнена промывка коллекторов ливневой канализации.

На сегодняшний день работы по подготовке улично-дорожной сети к Дню Победы выполнены более чем на 70%. Также активно продолжаются работы по приведению в порядок мемориальных досок, воинских захоронений и памятных знаков.

В рамках контроля за состоянием придомовых территорий управления административных округов ежедневно обследуют дворы и контейнерные площадки на предмет соблюдения правил благоустройства. Отчеты ежедневно направляются в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27274&page=1