В Мурманске ведётся модернизация детского сада

Сегодня руководители Мурманска проверили ход ремонтных работ в детском саду №50.

В этом году в образовательном учреждении запланированы работы по реконструкции всех инженерных сетей с установкой автоматизированного теплового пункта, замена сантехники, а также ремонт помещений пищеблока, прачечной, туалетных, умывальных комнат и буфета.

Напомним, именно этот детский сад дал старт программе «Дорога в школу». Учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, родителям было необходимо подвозить детей как можно ближе к зданию. После ремонта дороги, ведущей к этому детскому саду, городские власти приняли решение продолжить проект по обновлению проездов к социально значимым объектам. Работы по энергосбережению – логичное продолжение модернизации образовательного учреждения, создание ещё более комфортных условий для образовательного процесса.

В настоящее время в туалетных и буфетных, пищеблоке и прачечной произведена укладка кафельной плитки на стенах и полах. Заменена система отопления с установкой новых приборов, выполнена прокладка труб водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по установке сантехнических приборов.

– Мы планомерно занимаемся заменой тепловых пунктов, причём двигаемся сразу по двум путям: вкладываем бюджетные деньги в модернизацию и работаем с ресурсоснабжающими организациями, – отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Проведенные мероприятия позволяют существенно экономить средства, которые перераспределяются на другие нужды образовательных учреждений.

Завершить работы планируется к началу нового учебного года.