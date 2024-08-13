В Мурманске ведётся ремонт 23 участков автодорог и тротуаров площадью более 130 тысяч квадратных метров в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера в рамках оперативного совещания обсудили ход и результаты работ по ремонту улично-дорожной сети в Мурманске в 2024 году.

«Всего в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере – жить» запланирован ремонт 52 участков улично-дорожное сети, или почти 30 километров дорожного полотна, что составляет почти 15% от общей протяженности сети автомобильных дорог в Мурманске», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В 2023 году доля дорог, приведённых в нормативное состояние, уже составляла больше 80%. По результатам 2024 года эта цифра вырастёт.

«В рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется ремонт 27 участков во всех округах Мурманска общей протяженностью 14,5 километров», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что работы по ремонту объектов улично-дорожной сети будут проходить и в рамках плана «На Севере – жить». В 2024 году капитальные ремонты пройдут на двух дорогах, а также работы затронут 23 участка автодорог и тротуаров. На 60% объектов работы уже завершены. За 5 лет по всей Мурманской области обновили 6 млн квадратных метров дорог. В этом году объёмы дорожных работ выше, чем в предыдущих.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о том, какие улицы затронет ремонт в областном центре, доложил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28232&page=4