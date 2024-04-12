В Мурманске ведутся противопаводковые работы

Специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» проводят расчистку оголовков водопропускных труб, водозаборных узлов и решёток. Наибольшее внимание уделяется проблемным участкам.

Механизированным способом производится очистка от снега подъездных путей к оголовкам водопропускных труб Варничного ручья. Уборка мусора, в том числе крупногабаритного выполняется в ручном режиме. Всего на этом объекте заняты 3 рабочих и 2 единицы техники — самосвал и погрузчик-экскаватор.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день, по информации управления Октябрьского административного округа, уровень воды в Варничном ручье соответствует норме.

Также ежедневно специалистами управления Ленинского административного округа проводится мониторинг уровня воды в русле и общего состояния береговой зоны реки Роста.

На данный момент ситуация стабильная. На участке от газонаполнительной станции до моста основная часть водной поверхности покрыта льдом. На входном оголовке в районе улицы Промышленной, 25 установлена решетка для улавливания мусора и прочих отходов. Ежедневно и своевременно проводится её очистка. В районе улицы Промышленной, 6 корп. 6 уровень воды также незначительный.

Мониторинг городских объектов и противопаводковые работы продолжаются и находятся на контроле администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27134&page=1