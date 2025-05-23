В Мурманске ведутся работы по устранению дефектов на участках улично-дорожной сети, отремонтированных ранее

В рамках гарантийных обязательств подрядные организации устраняют дефекты за собственный счёт. В соответствии с поручением губернатора Мурманской области эти работы планируется завершить до 1 июня 2025 года.

Ещё весной специалистами ММБУ «Управление дорожного хозяйства» проведено обследование 127 участков (более 78 км) автомобильных дорог (100%). По результатам обследований выявлено 129 дефектов на 116 объектах.

Как сообщает администрация города Мурманска, сейчас подрядчики заняты наиболее трудоёмкими работами: вырубки асфальта, его укладка и подъём просевших колодцев. После выполнения данных видов работ начнётся проливка швов.

Так, 22 мая подрядчик приступил к устранению дефектов на участке по проспекту Ленина - от ул. Генерала Журбы до ул. Профсоюзов. Ремонт этого отрезка был выполнен в 2022 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В этом году в ходе обследования были выявлены выбоины в районе домов №№26а, 28/11 по проспекту Ленина, выкрашивание асфальта на повороте на улицу Полярной Дивизии, разрушение асфальтобетонного покрытия на проезжей части вокруг колодца в районе дома №31а по проспекту Ленина и другие дефекты.

– Сегодня же асфальт в вырубке будет нанесён, и работы по проспекту Ленина в части асфальтирования будут закончены, – рассказал заместитель главы города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

Часть объектов, попадающих под гарантийные обязательства, уже отработана. Асфальт уложен на улицах Подгорной, Александра Невского, разворотном кольце по просп. Кирова возле улицы Академика Павлова. Ведутся работы на улице Шабалина.

Важной частью дорожной кампании является ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и областной стратегии «На Севере – жить!». В апреле 2025 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить контроль на всех этапах работ при ремонте дорожных объектов: от анализа качества асфальтобетонной смеси до процесса укладки, включая установку люков, колодцев и других элементов.

В Мурманске работы по нацпроекту сегодня ведутся уже на 7 из 10 запланированных участков: это проезд Нагорный, отрезок проспекта Кольского от ул. Морской до примыкания к проезду Автопарковому, улица Полярные Зори, отрезок Верхне-Ростинского шоссе от улицы Домостроительной до Восточной объездной дороги, отрезок улицы Свердлова от проезда Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе, с проездами вдоль дома №6 корп. 1 к дому №4 по ул. Свердлова и от ул. Свердлова до дома №2 корп. 4 по ул. Свердлова и отрезок проезда Связи вдоль домов №13 корп. 1 и 2, №11 корп. 1 и 2 по ул. Старостина.

Асфальтирование уже началось на улице Полярные Зори, здесь подрядчик также продолжает работы по формированию новых тротуаров: на некоторых участках уложен щебеночный слой.

В рамках плана «На Севере – жить!» дополнительно запланирован ремонт 4 участков автодорог общей протяженностью 3,26 км, общей площадью 45302 кв. метров и капитальный ремонт 2 пешеходных связей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30027&page=1