В Мурманске «вкусно» отметят День знаний

Мурманчан и гостей города приглашают на яркий и масштабный праздник — «Мурманск - город сладкоежек» в рамках фестиваля детского творчества «Школа Арктик-Фест». Праздник состоится 1 сентября на площади возле ГДЦ «Меридиан».

В этом году перед мурманскими школьниками развернется «Территория Детства» — уникальное пространство, где каждый ребёнок сможет познакомиться с миром профессий и творчеством.

С 13.00 начнёт работу «Город профессий» — интерактивная зона с мастер-классами и играми, где ребята попробуют себя в роли спасателей, врачей, моряков, художников, инженеров, музыкантов и многих других.

В 14.00 начнётся «Фестиваль детства» на главной сцене с выступлениями лучших детских коллективов Мурманска и области — песни, танцы, хореография и театральные номера зарядят всех энергией и позитивом.

Ведущие программы — отличники Оля и Женя — помогут окунуться в атмосферу праздника.

А в конце первого дня сентября его участников ждёт вкусный сюрприз — традиционная раздача мороженого от Мурманского хладокомбината и группы компаний «Петрохолод».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=16582