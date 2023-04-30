В Мурманске вновь начал работать прокат самокатов

28 апреля в Мурманске вновь начал работать прокат двухколесного транспорта. Первые самокаты появились в самом центре областной столицы раньше обычного - в преддверии длинных майских выходных.

Всего к 1 мая в столице Кольского Заполярья будут работать 22 физические и ещё 20 виртуальных станций проката, что позволит значительно увеличить мобильность пользования прокатом.

Кроме того, в честь старта проката организаторы подготовили приятный подарок для пользователей – скидку 50% на аренду транспорта до 3 мая.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, самокаты пользуются в Мурманске высокой популярностью, так в прошлом сезоне двухколесным транспортом жители и гости города воспользовались больше 50 тысяч раз, а весь парк самокатов соответствует требованиям ГИБДД в отношении мощности транспортного средства и его максимальной скорости.

Напомним, продолжается выбор объектов благоустройства в рамках Всероссийского голосования. Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru