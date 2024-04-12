В Мурманске вновь пройдёт фестиваль «НаМОДнение»

Мероприятие для молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды проводится областным художественным музеем с 2000 года, и за время существования фестиваля в нем приняли участие более 500 творческих коллективов из Мурманской области, России и ближнего зарубежья.

В этом году, помимо традиционных номинаций и спецноминации «Модная Арктика» для начинающих дизайнеров и молодых профессионалов, предусмотрено новое конкурсное направление «НаСевереШить». Оно создано для поддержки творцов старше 35 лет.

Кроме того, с 2023 года соорганизаторами фестиваля выступает благотворительный фонд «Русский силуэт». Фестиваль «НаМОДнение-2024» вновь станет отборочным этапом учрежденного фондом конкурса дизайнеров. Напомним, что в прошлом году Гран-при и возможность представить регион на «Русском силуэте» завоевала коллекция театр моды «Очарование» Дома детского творчества им. А. Бредова города Мурманска с коллекцией «Гугуша». Представителем «Русского силуэта» в жюри конкурса в этом году станет известный дизайнер и уроженка Мурманска Александра Гапанович.

Прошлогодние коллекции участников фестиваля были показаны на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, выставке-ярмарке «Придумано в Арктике» в Легкоатлетическом манеже Мурманска, а также на международном фестивале моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге и краевом фестивале «Студенческая весна» в Пермском крае.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этом году участниками фестиваля станут более 300 молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды, моделей, парикмахеров и визажистов из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска, посёлка Мурмаши и Кольского района, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Публичные конкурсные показы «НаМОДнения-2024» пройдут 13 апреля, а 14 апреля в главном здании областного музея будут показаны лучшие коллекции и определены дипломанты фестиваля. Подробную программу можно найти в группе события «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru