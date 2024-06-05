В Мурманске вновь стартует еженедельная «Открытая зарядка»

С 9 июня в рамках реализации регионального проекта «Бодрое воскресенье» в Мурманске вновь будут проходить еженедельные «Открытые зарядки».

Всё лето команда тренеров планирует проводить для мурманчан зарядку на свежем воздухе. Первая тренировка состоится уже 9 июня в 11.00 в сквере на улице Ленинградской. Активных участников ждут спортивная разминка, выполнение комплекса простых упражнений под руководством профессионального инструктора, динамичное музыкальное сопровождение, заряд положительной энергии и ярких эмоций.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «Бодрое воскресенье» реализуется в разных муниципалитетах Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить». Каждую неделю проходят бесплатные тренировки под руководством профессиональных инструкторов для людей с любым уровнем физической подготовки. У северян есть возможность заниматься функциональным многоборьем, скандинавской ходьбой, фитнесом, плаванием, йогой и другими видами спорта.

Найти расписание всех занятий, записаться на тренировку, узнать дату и время ближайшей «Открытой зарядки» можно в группе проекта ВКонтакте.

Фото: https://gov-murman.ru