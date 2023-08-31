В Мурманске во время большого педсовета состоялось награждение сотрудников городского комитета по образованию, руководителей учреждений, учителей и педагогических коллективов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, традиционно он проходит накануне первого сентября. В совещании с руководителями городских образовательных учреждений принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Он поблагодарил работников образования за профессионализм и рассказал об итогах работы по обновлению учреждений образования к новому учебному году.

В предстоящий День знаний за школьные парты сядут более 31 тысячи ребят. Из них 3550 — первоклассники. На сегодняшний день в мурманских учебных заведениях завершены мероприятия по созданию современной образовательной инфраструктуры.

— В этом году были отремонтированы более 40 пространств учреждений. Мы реализовали 5 проектов по программе «Арктическая школа». Отмечу, что качество подготовки проектов повышается из года в год. Программа будет продлена и на следующий год. Учреждения уже сейчас могут начать готовить проекты обновления своих пространств, - рассказал Юрий Сердечкин.

Важным этапом стало окончание капитального ремонта в школе №1 — одной из старейших в Мурманске.

— Школа № 1 будет самым современным учреждением образования в городе, — отметил Юрий Сердечкин.

Также в столице Кольского полуострова полным ходом идёт строительство новой школы на улице Советской, началось строительство лицея в переулке Казарменном.

Как сообщает администрация города Мурманска, на педагогическом совещании прошло награждение сотрудников городского комитета по образованию, руководителей учреждений, учителей и педагогических коллективов. Заслуженные награды получили:

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6» — диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-2023»;

Ускова Ирина Акиндиновна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №5»;

Солоухина Татьяна Павловна, директор МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №3»;

Бояркина Надежда Константиновна, заведующий МБОУ г. Мурманска №15;

Южакова Наталья Николаевна, директор МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Л.В. Журина»;

Козлова Елена Геннадьевна, директор МБОУ «Мурманский академический лицей»;

Чемеркина Ия Ивановна, директор МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №21»;

Овсянникова Надежда Владимировна, заместитель начальника отдела общего образования комитета по образованию администрации города Мурманска;

Мусатова Ольга Васильевна, заведующий МАДОУ г. Мурманска №26;

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»;

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»;

МБОУ г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева;

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №3»;

МБОУ «Мурманский академический лицей»;

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»;

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»;

Двинина Анжелла Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа №37»;

Павлова Олеся Александровна, учитель географии и химии, МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №44»;

Ткаченко Ирина Викторовна, учитель начальных классов, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25617&page=1