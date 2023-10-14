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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.23 15:00

В Мурманске во время стратегической сессии специалистам предстоит определиться с вектором стратегии развития университетов АЗРФ

Вчера в  Мурманске стартовала стратегическая сессия по формированию решений и механизмов трансформации системы высшего образования в Арктической зоне Российской Федерации. На площадке Центра управления регионом собрались более 60 представителей университетов, в основном из числа работающих в АЗРФ, промышленных предприятий, а также органов власти. В течение двух дней участники события будут обсуждать развитие сетевого взаимодействия университетов АЗРФ, программы удержания талантов и привлечения профессиональных кадров в макрорегион, а также особенность работы с индустриальными партнерами.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась вице-губернатор Елена Дягилева.

«Сегодня, когда в Мурманской области реализуются масштабные инвестиционные проекты, имеющие принципиальное значение для развития региона и страны, приоритетная задача – наладить конструктивный диалог между ключевыми игроками реального сектора экономики, научным сообществом, образовательными учреждениями и представителями власти. Консолидация усилий и единая стратегия важны для ответа на вызовы, с которыми мы столкнулись, повышения уровня подготовки кадров и наращивания научного потенциала», – отметила Елена Дягилева.

Вице-губернатор отметила большое значение единой научно-технической программы развития Арктической зоны РФ, с инициативой по формированию которой выступил глава региона Андрей Чибис на заседании рабочей группы при комиссии Государственного Совета РФ. А также выразила уверенность в необходимость проведения подобных сессий на регулярной основе.

О стратегическом значении макрорегиона говорил в приветственном слове и директор департамента развития АЗРФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин. В числе озвученных им приоритетов госполитики – обеспечение высокого качества жизни населения Арктики, развитие АЗРФ как стратегической ресурсной базы и её рациональное использование, а также закрепление статуса Северного морского пути как конкурентоспособной на мировом рынке международной транспортной артерии, и защита уникальной арктической природы. Максим Даньким поблагодарил региональное правительство за инициативу по организации площадки для конструктивного диалога на ключевые для развития Арктики темы.

Более детально вопрос кадровой политики осветил в ходе доклада директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Юрий Прохоров.

«Арктике нужно особое внимание и тонкая настройка системы подготовки кадров под потребности экономики. Корпорация продолжает работать над тем, чтобы в макрорегионе имелось достаточное количество специалистов для обеспечения кадровой потребности инвесторов. Для этого мы организуем и проводим мероприятия для привлечения трудовых ресурсов на предприятия резидентов АЗРФ, вместе с резидентами активно занимаемся профориентационной работой в школах, вузах и колледжах, проводим анализ кадровой потребности экономики арктического региона, исследования рынка труда. КРДВ продолжает работу по адаптации контрольных цифр приема под нужды экономики АЗРФ, по организации целевого обучения студентов в арктических вузах в интересах резидентов», – поделился Юрий Прохоров.

В ходе дискуссии спикеры высказались о тех задачах и вызовах, которые сегодня стоят перед образовательными учреждениями, федеральных программах, в том числе «Приоритет 2030», а также поделились практиками в части решения кадровых вопросов, подготовки специалистов для развития АЗРФ и наращивания научно-технологического потенциала.

В числе спикеров дискуссии – Шамхал Джабраилов Выступление Джабраилов, директор департамента индустриальных программ Сколтеха, директор департамента индустриальных программ Сколтеха, эксперт оператора федеральных программ «Социоцентр» Максим Куликовский, ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров и региональный представитель, ООО Кольская ВЭС Вадим Уланов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в течении двух дней команды сформируют свод предложений, которые будут направлены в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Этот шаг поможет сформировать вектор стратегии развития университетов АЗРФ.

Организаторами стратегической сессии выступили федеральные Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство науки и высшего образования, правительство Мурманской области, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, «Социоцентр», Центр развития образования «Интеграция» и Проектный офис «Арктический элемент».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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