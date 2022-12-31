В Мурманске во всех районах можно покататься с горок с ледяным скатом
В преддверии длинных праздничных дней в разных округах Мурманска специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» установили деревянные горки с ледяным скатом. В новогодние праздники дети и родители смогут весело провести время на общественных территориях:
Аллея поколений на улице Алексея Хлобыстова,
сквер на улице Зои Космодемьянской,
сквер в переулке Русанова,
зона отдыха возле озера Глубокого,
площадка возле ДК «Судоремонтник»,
детская площадка в районе памятника «Ждущая»,
сквер у театра Северного флота,
площадь перед ГДЦ «Арктика»,
зона отдыха в районе дома №101 по проспекту Кольскому,
лодочная станция на Семёновском озере.
Для любителей активного отдыха на Семёновском озере открыт пункт проката лыж и организовано катание на ватрушках и банане.
Стоимость услуг сохранена на уровне прошлого года.