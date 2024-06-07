В Мурманске военные следователи продолжают искать «уклонистов» среди бывших мигрантов

Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону, совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов провели очередной рейд в Мурманске с целью поиска натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Во время названного мероприятия правоохранители посетили строительные объекты, небольшие магазины и места временного проживания. Всего было проверено около десяти «новых» граждан. Несколько мужчин призывного возраста из числа бывших мигрантов, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт, сопроводили в военный комиссариат.

Кроме того, военные следователи рассказали проверенным лицам об ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также о возможности поступить на военную службу по контракту.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.